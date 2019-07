Prix du pain : les boulangers invités à la négociation Le Directeur du Commerce, Ousmane Mbaye a invité la Fédération nationale des boulangers à de nouvelles négociations, après la menace brandie par les boulangers d’aller vers un arrêt de production, pour dénoncer le non-respect des engagements du gouvernement.

« C’est sur le prix du pain que nous avons quelques divergences de vue, principalement sur la capacité de production que les boulangers souhaitent réviser autour de 7 sacs. Nous, nous considérons qu’au regard des charges que nous avons retenues dans la structure de prix, qu’il serait mieux qu’on reste sur les 10 sacs. Parce qu’une boulangerie moderne pour laquelle on a retenu un certain nombre de charges devrait pouvoir être en mesure de travailler 10 sacs chaque jour, car les niveaux de prix que nous devrons débaucher, devaient être loin des prix actuels. Sur cela, les boulangers ne sont pas d’accord », a déclaré Ousmane Mbaye, ce mardi sur la RFM.



« Nous leur avons dit que le comité pouvait aussi réfléchir sur l’introduction d’un quatrième format, qui était une demande des boulangers. Alors, ils ont quitté la table de négociations. Mais nous continuons à leur ouvrir nos portes. Nous les invitons également à venir discuter. C’est leur droit d’observer un arrêt de production de pain, mais ce n’est pas notre souhait », a-t-il poursuivi.

