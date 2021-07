Prix international Cheikh Mourtada Mbacké : Boubacar Sèye à Ndindy ce weekend Accompagné de Serigne Habib Sakho , du professeur Ibrahima Niang de l'Ucad et Léopold Diop de la cellule des cadres Geum sa bop , Boubacar Sèye, le président de l’ONG Horizons Sans Frontières était à Ndindy ce weekend.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|

«J'ai été reçu hier à Ndindy par Serigne Abdou Karim Mbacke pour ses prières et bénédiction » a-t-il partagé sur sa page Facebook.



Cette visite entre dans le cadre des préparatifs du prix international Immigration-Paix Sécurité dédié à Cheikh Mourtada Mbacké Khadimou Rassoul.







