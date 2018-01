Pro-Khalifa : Entre Barthélémy Dias et Bamba Fall, c’est la guerre Barthélémy Dias et Bamba Fall dont le dénominateur commun est le soutien invétéré à Khalifa Sall, ne parlent plus le même langage. C’est presque la guerre totale. En cause, la dernière sortie de Bamba Fall, soutenant une candidature de Idrissa Seck au cas où le maire de Dakar ne sortirait pas du pétrin de la prison où il est depuis plus de dix mois, pour mauvaise gestion supposée de la caisse d’avance.

Et le maire de Sacré-Cœur n’a pas hésité à désavouer de la manière la plus directe possible, son collègue de la Médina, estimant qu’il ne saurait avoir un plan B à Khalifa Sall.



« Il n’y a pas de plan B, il n’y a pas de plan C, il n’y a pas de plan D et il n’y a surtout pas de plan X, Y ou Z, a clamé le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, au cours d’une conférence de presse tenue hier avec d’autres pro-Khalifa. Khalifa Sall sera acquitté et il sera candidat à l’élection présidentielle de 2019 », a lancé Barthélémy Dias.



Dias fils fait veut la libération de son mentor même s’il n’a pas une totale confiance « Je ne connais pas le juge Malick Lamotte. Mais je l’ai observé, je l’ai écouté. Je suis convaincu que l’homme que j’ai vu, dira le droit avec les assesseurs», a-t-il avoué au cours de la conférence de presse qu’il a animée en l’absence de ceux qu’il a contredits, en l’occurrence Youssou Mbow et Bamba Fall. Il y aura certainement d’autres développements.







