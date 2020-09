Problèmatique du 3e mandat: Le Président nigérian Muhammadu Buhari rappelle encore à l’ordre ses pairs tentés par le virus Le sommet des chefs d’Etat de la CEDEAO tenu lundi à Niamey, a été l’occasion pour le Président nigérian Muhammadu Buhari, de rappeler à l’ordre ses pairs d’Afrique de l’Ouest sur le respect des règles démocratiques.

Cité sur twitter par son porte-parole, Gaba Shehu, Muhammadu Buhari a demandé aux dirigeants ouest-africains d’arrêter d’allonger leurs mandats, car cela devient une source de problèmes, nous dit "Vox Populi".



« En tant que dirigeants de nos Etats membres de la CEDEAO, nous devons adhérer aux dispositions constitutionnelles de nos pays, particulièrement en ce qui concerne la limitation des mandats. Car ce domaine est cause de crises et de tensions politiques dans notre sous-région », a-t-il déclaré, visant non seulement le Guinéen Alpha Condé mais aussi l’Ivoirien Alassane Ouattara.



Le Président nigérian est allé encore plus loin, en précisant que cette retenue devait aussi embrasser « la nécessité de garantir des élections libres, justes et crédibles ».



« Cela doit être le socle de la démocratie qu’il faut soutenir dans notre sous-région, de la même façon que le respect de l’état de droit. »



