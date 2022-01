Problème d’habitat: Plainte d’un Collectif à Mont Rolland

Le collectif de la Coopérative d’habitation de l’enseignement professionnel de Thiès, décide de saisir la justice. Il accuse leur promoteur immobilier d’escroquerie, suite au refus de ce dernier de leur livrer les parcelles achetées depuis 2013, dans la commune de Mont Rolland.



Selon "Rewmi", très remonté contre ces autorités locales, le collectif décide de porter plainte au niveau du procureur de la République contre Cheikh Ahmet Traoré et le maire Yves Lamine Cissé. « Dès lundi, nous allons porter plainte au niveau du procureur de la République contre Cheikh Ahmet Traoré et le maire Yves Lamine Cissé. Ces deux personnes-là, vraiment, ils ne sont pas crédibles. Parce que jusqu’à présent, nous n’avons pas obtenu nos terrains. Aujourd’hui, 8 ans déjà, nous ne pouvons pas avoir nos terrains. Nous voulons nos papiers, et notre plan de masse, que tout soit légal », dit-il, au micro de Walf radio.