Problème du Foncier: Le soutien de Macky Sall à la DSCOS

Le colonel Pape Saboury Ndiaye, patron de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation des sols (Dscos) devait afficher le sourire hier, s’il était présent à l’audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux. En effet, l’officier supérieur de gendarmerie a vu son travail être magnifié par le président de la République.



Un soutien de taille puisque la DSCOS ne fait pas toujours l’unanimité. Par rapport au travail de la DSCOS contre les occupations anarchiques, constructions et lotissements irréguliers, Macky Sall a manifesté son soutien à ladite entité et a demandé aux autorités administratives d’en faire de même. « Je tiens à exprimer tout mon soutien à la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS), dans les missions de surveillance, de contrôle et d’assistance qu’elle mène au quotidien, afin de faire respecter les lois et règlements en vigueur », a indiqué le président de la République.



On espère qu’elle saura contraindre Adama Faye, le beau-frère du président de la République, à libérer le terrain d’autrui qu’il occupe impunément malgré une ordonnance judiciaire d’expulsion !



D'aprés "Le Témoin", le Chef de l’État a en tout cas rappelé que c’est pour prévenir les multiples contentieux fonciers notés dans le pays, que l’État a créé par décret n° 2004-84 du 23 Janvier 2004, la DSCOS. « Sa principale mission est la prévention et la lutte contre les occupations, les constructions et lotissements irréguliers », a déclaré mardi, le Président Sall. Des efforts ont été faits pour intégrer la DSCOS à la Commission de contrôle des opérations domaniales (CCOD).



Le chef de l’État s’est dit persuadé que « les missions de la DSCOS sont difficiles, mais absolument nécessaires pour désengorger les cours et tribunaux ». Il demande ainsi aux autorités administratives d’apporter leur soutien à la DSCOS, dont le travail est d’aider à régler les contentieux fonciers.