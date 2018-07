Problème entre Aliou Cissé et certains joueurs : Laye Diaw brise le silence

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Juillet 2018 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

Depuis l’élimination du Sénégal en Coupe du monde, le problème entre Aliou Cissé et certains joueurs de l’équipe nationale tient en haleine les Sénégalais.



Au retour de la Russie, certains journalistes ont évoqué la frustration de certains joueurs qui ont privilégié leurs intérêts personnels au détriment du groupe. D’autres par contre, indexent les choix du coach et ancien capitaine des "Lions" comme le principal problème.

« Aliou cissé a raison sur les joueurs qui ne sont pas contents. Un joueur qui vient en équipe nationale, est au service de son peuple et de son entraîneur. C’est à l’entraîneur de l’utiliser à sa guise. Aliou Cissé pouvait appeler d’autres joueurs à leur place », a tranché Laye Diaw, qui soutient mordicus que ces joueurs ont tort sur tous les plans.



Par ailleurs , il faut rappeler que d’après les journaux, avec ces différends, l’ancien capitaine des "Lions" du Sénégal actuellement en retraite à Saly, est obligé de se séparer de certains joueurs de l’équipe nationale pour le reste des autres compétitions, notamment la Can 2019.









sunubuzz.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook