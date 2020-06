Problème foncier: L’ancien député Cheikh Oumar Sy propose la suppression de la Direction des Impôts et Domaines pour…

Le foncier pose un problème majeur aux populations sénégalaises. Pour y faire face, l’ancien député Cheikh Oumar Sy propose la création d’une agence nationale pour la gestion équitable du foncier. A l’en croire, la Direction générale des Impôts et Domaines ne doit plus gérer les fonciers et doit même être supprimée. Invité sur Rfm matin, il a déclaré.



« Le président de la République l’a dit, 95% des problèmes qui arrivent sur son bureau concernent le foncier. Et on sait que la Direction des Impôts et Domaines joue un rôle aujourd’hui, qui n’est pas des meilleurs dans la gestion de notre foncier. A mon avis, ce que le président de la République doit faire, c’est de dissoudre la Direction générale des Impôts et Domaines et de proposer juste la direction des Impôts qui ne s’occupe que des impôts et on aura une agence pour la gestion équitable du foncier », a-t-il dit.



Pour lui, l’agence en question devra proposer aux Sénégalais, différentes assiettes foncières selon aujourd’hui leur capacité financière mais avec l’obligation de faire passer ces achats-là par les banques, pour qu’il y ait une traçabilité. Il pense que ça réglera des problèmes avec des mesures très drastiques par rapport à ceux qui vont gérer l’agence.











Leral.net