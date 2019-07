Problème technique - Instagram, WhatsApp ou Messenger : un bug sur les applis de Facebook

Depuis environ 15h, ce mercredi 3 juillet, de nombreux internautes se plaignent de difficultés sur Instagram, Messenger ou WhatsApp. Trois applications du géant américain Facebook.



Sur Instagram, nombreux sont les utilisateurs qui déclarent ne pas pouvoir télécharger de nouvelles photos ou remplir leurs stories.



Sur WhatsApp, des internautes trouvent ce message, quand ils veulent uploader une photo : "Impossible de télécharger l'image. Veuillez réessayer. Si le problème persiste, essayez de vous connecter au Wi-Fi".



Selon le site Down Detector, les difficultés concernent toute l'Europe, mais aussi l'Amérique du nord et du Sud.



Facebook France a reconnu des "difficultés" : "Nous avons connaissance des difficultés actuellement rencontrées par certaines personnes pour télécharger des images, des vidéos et d'autres fichiers sur nos applications. Nous travaillons à résoudre le problème au plus vite".



