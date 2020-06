Problèmes d’eau, de toilettes, de tables bancs… Mais où est donc passé l’argent de la coopérative dans les écoles ? L’école publique sénégalaise fait souvent face à beaucoup de problèmes poussant certains à s’interroger sur l’utilisation de l’argent de la coopérative dans les établissements publics. Par curiosité votre site Leral a décidé de lever un coin du voile. Ce, avec l’aide d’un enseignant.

Les écoles publiques sénégalaises sont souvent confrontées à d’énormes difficultés liées au manque d’eau ; de tables bancs, de toilettes...Une situation, qui a fait l’objet de plusieurs sorties pour interpeller nos dirigeants. Récemment avec la reprise des cours beaucoup de voix se sont levées pour dénoncer certains problèmes.



Ce qui pousse beaucoup de Sénégalais à poser des questions sur l’argent de la coopérative dans les écoles. Certains vont plus loin en s’interrogeant sur l’utilisation de cette somme symbolique que les élèves versent en début d’année et qui varie entre 2000, 3000, 4000 à 5000 Fcfa….

Pour répondre à cette question qui taraude l’esprit des Sénégalais, Leral s’est entretenu avec un enseignant. Et sous couvert de l’anonymat, ce dernier a levé un coin du voile. Selon lui, chaque école peut avoir chaque année 1 million, 1, 5million voire même 2millions ou plus une fois que l’argent soit collecté.



En tout cas ça dépend des écoles, précise notre source. Bien qu’étant conscient que cette somme est insuffisante, notre interlocuteur a tout de même soutenu qu’avec un Directeur d’école honnête cet argent là de la coopérative peut régler beaucoup de problèmes dans les établissements.

« Tout ce que l’on fait à l’école c’est à travers cet argent là, ça règle pas mal de problèmes à l’école mais vous savez il y a des gens corrompus partout », confie notre source. Qui renseigne que des fois avec le paiement de l’électricité, de la femme de ménage, du gardien, « c’est un peu difficile de régler certains problèmes car ce n’est pas tous les élèves qui participent à la coopérative ».



L’enseignant n’a pas manqué de faire certaines révélations : « Vous savez dés fois l’Etat verse des millions dans ces écoles mais ce sont certains Directeur corrompus qui les utilisent à d’autres fins, ils utilisent l’argent pour leur compte personnel. Mais l’argent de l’école doit servir à l’école. J’ai vécu l’expérience et ça a fait l’objet de disputes à plusieurs reprises entre moi et mes collègues ».

