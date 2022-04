Problèmes fonciers dans la commune de Diass : La municipalité prend ses précautions

La gestion du foncier est le tendon d’Achille des collectivités locales dont l’écrasante majorité est accusée par les populations d’être à l’origine des litiges à cause des expropriations récurrentes.



Souvent source de révoltes, ce phénomène est très récurrent dans le département de Mbour où on note des scandales à n’en pas finir. Et Diass fait partie des deux communes les plus minées par les litiges fonciers à cause des pratiques peu catholiques des responsables et des grands projets de l’Etat comme l’aéroport international Blaise Diagne, le pôle urbain de Daga Holpa, le futur port de Ndayane, l’installation des usines.



Ainsi, les populations sont souvent sujettes à des expropriations. Ne voulant pas tomber dans le piège de ses prédécesseurs, l’actuelle équipe municipale a décidé de prendre les devants en faisant de la transparence son sacerdoce. Le maire a lancé la saisie, dans un nouveau logiciel, de tous les actes administratifs figurant sur le registre foncier.



A l’issue de cette opération, assure l’édile, un travail de contrôle des délibérations se fera pour permettre l’accompagnement transparent, impartial et équitable des citoyens pour une prise en compte de leurs droits dans les structures des domaines, du cadastre et de l’urbanisme.



«Ce travail permettra de s’assurer de la fiabilité de tous les documents détenus par les citoyens», indique Mamadou Ndione. Parallèlement à ce travail, renseigne-t-il, l’équipe municipale a demandé aux structures habilitées par l’Etat la cartographie foncière.



«Sur la base de cette cartographie, nous allons prendre des initiatives de sécurisation foncière de l’existant et de tous les actes que nous serons appelés à gérer durant notre mandat. C’est dans ce sillage que nous avons signé une convention avec le «projet cadastre et sécurisation foncière (Procasef) qui va nous accompagner dans le renforcement de capacités ainsi que la régularisation et la sécurisation de nos actes. Le Procasef construira gracieusement un bureau cadastre fonctionnel et efficace pour la mairie”, a soutenu l’actuel directeur du conseil sénégalais des chargeurs (Cosec) devant ses administrés.



Par ailleurs, l’équipe municipale a pris la décision de confier au receveur de Mbour les versements de tous les droits et des taxes au niveau de la caisse unique. «Nous invitons les citoyens à ne verser aucun montant en dehors des règles définies». Pour ce qui est des industries extractives, le maire et son équipe ont fixé la charge à 200 F CFA par camion et par jour. En plus de ce consensus, les entreprises s’engagent dans la réfection des pistes.

L’As