Problèmes liés à l’eau, l’électricité…: Malick Diop candidat à la mairie de Mboro charge Aquatec ! Malick Diop candidat à la mairie de Mboro a listé les difficultés auxquelles les populations de la commune font face. Il dénonce un « échec total de la gestion de l’organisme Aquatec». Pour l’expert financier soutient que les habitants de ladite localité veulent la résiliation pure et simple du contrat avec Aquatec, « qui a prouvé son incapacité à remplir ses obligations »

"La commune de Mboro traverse des problèmes de manque d'eau récurrents. Les populations vivent cet l'enfer depuis que l'organisme Aquatec a pris la gestion de approvisionnent de la Commune en eau, il ya 2 ans. C'est l'échec total car Aquatec qui dépend exclusivement de la fourniture du courant de la Senelec pour assurer l'eau ne s'est pas du tout équipé de groupe électrogène comme ca doit être le cas.



Les coupures de courant étant fréquentes, les populations peuvent rester 15 jours durant privées du liquide précieux. Ces coupures de courants fréquentes et prolongées bloquent les activités économiques et de production et entraînent des dégâts matériels considérables. En plus, Aquatec refuse d'inclure dans la fourniture d’eau de nombreuses localités qu'il estime éloignées, ce qui est extrêmement grave !



Le contexte du Covid-19 et la chaleur torride qui sévit en ce moment rendent la vie des populations extrêmement pénible. Cette situation catastrophique à même été évoquée lors du dernier Conseil ministériel. Ce que veulent à présent les populations de la commune de Mboro, c'est la résiliation pure et simple du contrat avec Aquatec qui a prouvé son incapacité à remplir ses obligations.



En outre, il a été constaté la carence absolue du Maire de la Commune dont l'inertie et l' inefficacité en tout domaine (voirie, éclairage publique, eau, gestion des marchés, etc..) rendent nécessaire la mise de la gestion de la commune de Mboro sous Délégation spéciale.









Malick Diop, Expert financier

Candidat a la Mairie de Mboro".



