Procès: Assane Diouf, jugé ce mardi Assane Diouf sera à la barre ce mardi. Placé sous mandat de dépôt en juin, pour provocation à un attroupement armé et outrage à agent, entre autres chefs, il sera jugé en appel, ce 10 novembre.



Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020 à 05:36 | | 0 commentaire(s)|

Assane Diouf n’en est pas à sa première arrestation. Rapatrié des Etats-Unis, il était poursuivi par le Parquet pour le délit de diffusion de fausses nouvelles et outrage à un ministère de culte.



Il lui était reproché d’avoir tenu des propos « désobligeants » à l’encontre du porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké.



L’activiste avait été ainsi condamné à 2 ans dont 9 mois assorti de période probatoire.



