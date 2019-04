Procès Double meurtre de Médinatoul Salam: « Bara Sow a cessé de prier à cause de Cheikh Béthio »

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Avril 2019

A force de fréquenter, Cheikh Béthio Thioune, Bara Sow ne priait plus. La révélation a été faite par le frère du défunt, lors de la sa déposition à la Chambre criminelle. Devant le prétoire, Ousmane Sow a révélé que son frère a « sombré » lorsqu’il a commencé à fréquenter le guide des Thiantacounes. « Il m’a dit que Cheikh Béthio leur avait qu’ils n’ont pas besoin d’adorer Dieu. Car tout individu qui fait acte d’allégeance, ira au paradis », dit-il.



Opérateur économique de son état, il renseigne avoir tout fait pour tendre la perche à son frère, en lui confiant la gestion de ses affaires à Dakar. Mais Bara Sow a détourné une partie de son argent pour construire une parcelle que Cheikh Béthio lui a offerte à Touba. Il ressort de l’enquête que Bara Sow a été interné à 3 reprises à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye. Dr Sara Sèye, entendu à ce propos, a révélé qu’il souffrait de paranoïa et de psychose chronique. Bara Sow confondait le vrai et le faux. Le médecin signale que cette maladie ne se guérit pas, rapporte L’Observateur.

