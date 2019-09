Procès EMAAP Industries de Baba Diao: le renvoi de l’audience suscite la colère des plaignants

Le tribunal du travail de Thiès a reporté lundi pour la troisième fois jusqu’au 7 octobre prochain, l’audience du procès opposant les 49 employés de l’EMAAP Industries qui en sont à leur huitième mois sans salaire, à leur employeur, l’homme d’affaires Baba Diao, en raison de la non-comparution de l’autre partie. Ce nouveau renvoi a suscité la colère des plaignants comme le rapporte l’APS.



"C’est une grosse déception, nous sommes très déçus. On s’attendait à ce que le dossier soit tranché pour que nous sachions à quoi nous en tenir", a dit Christian Emile Faye, un des travailleurs d’EMAAP industries, société spécialisée dans la production, l’amélioration et la vente de produits avicoles.



Pour lui, la justice devait prendre en compte l’"urgence" de cette question, vu que la date du 7 octobre coïncide avec la période de la rentrée scolaire, avec les frais d’inscriptions et autres dépenses y afférentes.



"C’est le troisième report, on espérait voir trancher la question, pour pouvoir résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés", poursuit-il.



Il a jugé "anormal qu’on puisse repousser l’audience pour la troisième fois, au même motif de non-comparution de l’autre partie", a dit M. Faye, estimant qu’il fallait statuer, d’autant que les dossiers étaient selon lui au complet.



L’un des travailleurs concernés annonce une marche pacifique dans les prochains jours.

