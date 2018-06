Procès Fraude Bac 2017 : «A Kaolack, les épreuves se vendaient comme des cacahuètes »

Respectivement, professeur d’anglais et de français au lycée de Kahone, Saliou Sarr et Pape Omar Mboup font partie des prévenus jugés pour fraude au baccalauréat 2017.



A l’image de leur proviseur, Mamadou Djibril Dia, ils ont, eux aussi, reconnu les faits. En fait, ils avaient traité les épreuves incriminés pour des candidats à la veille de l’examen. Cependant, ils ont précisé avoir ignoré qu’il s’agissait des vrais sujets du Baccalauréat de 2017. « A Kaolack, les épreuves se vendaient comme des cacahuètes », a confié le sieur Mboup. J’ai eu à traiter l’épreuve du français gratuitement pour beaucoup de candidats. Et, c’est moi même qui avais remis le sujet d’anglais à mon collègue Saliou Sarr. Mais j’ignorais qu’elles s’agissaient des fuites du Baccalauréat.»



Dans son réquisitoire, le procureur a requis contre eux trois de prison ferme et une amende de deux millions de francs.













Kady FATY, leral.net