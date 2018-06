Procès Fraude Bac 2017 : Les deux professeurs du lycée de Kahone risquent trois ans de prison ferme Dans un virulent réquisitoire, le parquet a sollicité trois ans d’emprisonnement ferme contre Saliou Sarr et Pape Omar Mboup et une amende de deux millions de francs.

Les prévenus Saliou Sarr et Pape Omar Mboup, respectivement, professeurs d’anglais et de français au lycée de Kahone, ont reconnu avoir traité les épreuves pour des candidats à la veille de l’examen.



Cependant, ils ont précisé avoir ignoré qu’ils s’agissaient des sujets du Baccalauréat de 2017. « A Kaolack, les épreuves se vendaient comme des cacahuètes », a confié sans sourciller le sieur Mboup, la quarantaine à la barre.



Qui poursuit : « J’ai eu à traiter l’épreuve du français gratuitement pour beaucoup de candidats. Et, c’est moi-même qui avais remis le sujet d’anglais à mon collègue, Saliou Sarr. Mais, j’ignorais qu’ils s’agissait des fuites du Baccalauréat ».



Le parquet à travers un virulent réquisitoire, a sollicité trois ans d’emprisonnement ferme contre Saliou Sarr et Pape Omar Mboup et une amende de deux millions de francs.













