Procès Galaye Mbow: Passe d’armes entre le juge et le Procureur

Vendredi 31 Mai 2019

En détention préventive de 2014 « pour vol avec usage de fausses clés, incendie volontaire d’un lieu servant d’habitation », l’accusé Galaye Mbow doit encore patienter jusqu’au 11 juin pour être fixé sur son sort.



Son procès initialement prévu avant-hier mercredi devant la Chambre criminelle du tribunal de Grande instance de Dakar n’a pu avoir lieu. Une « erreur » se serait produite dans le dossier, selon propos du président de séance rapportés par WalfQuotidien. « L’accusé est né en 1997. Il ne conteste pas. C’est mentionné dans l’ordonnance de renvoi et dans tous les procès-verbaux des enquêteurs. Il était âgé de 17 ans au moment de son arrestation », a-t-il déclaré.



Sur ces entrefaites, le juge s’est déclaré compétent et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la Chambre correctionnel pour rétablir l’accusé dans ses droits. Mais le parquet s’y est opposé, en lui réclamant des preuves attestant l’âge de l’accusé. « Il n’y aucun document joint sur le dossier pour confirmer ce que vous dites. La Chambre criminelle doit disposer de son extrait pour savoir son âge. Nous ne pouvons pas statuer sur son cas en tant que mineur », a rétorqué le représentant du ministère public.



Le juge revient à la charge : « Ce n’est pas lui qui conteste sa minorité ou sa majorité mais ce sont les procès-verbaux qui mentionnent qu’il était mineur ».



Appelé à la barre éclairé la Cour, le frère de Galaye Mbow a dit n’avoir aucune idée. « Il est né à Thiès, précisément à Médina Fall. Nous avons perdu très tôt nos deux parents. Quand ils décédaient, nous étions petits. Nous n’avons pas d’extraits », a-t-dit. Pour régler la situation, le juge a donc décidé de renvoyer le procès, le temps que la défense produise un extrait.

