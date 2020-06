Procès IAAF/ Matar Sylla, ex-DG Rts : «Lamine Diack subit une injustice, une cabale…»

Matar Sylla, ancien directeur général de la Rts1, estime regrettable, le procès de Lamine Diack et de son fils Pape Massata Diack. Selon lui, le premier nommé a rendu beaucoup de services au sport mondial. « Ce procès est une injustice, une cabale. Depuis 5 ans, on le retient. 5 ans, ça suffit. A son âge, il est temps qu’on le laisse retrouver ses enfants, ses petits-enfants, son pays », a-t-il plaidé.



« Je le considère comme un père, je considère que c’est une icône africaine qui a rendu énormément de services au sport mondial qu’il en a causé du tort », dit-il, lors de son passage à l’émission "Jury du Dimanche" sur Iradio. Selon lui, il y a une déformation médiatique des faits, dans le procès de l’ancien président de L’Iaaf.



« Au lieu de juger un homme, il faut juger tout un système », a-t-il soutenu. Quant à Pape Massata Diack qui encourt 5 ans de prison, il révèle que celui-ci, a fait gagner à l’athlétisme des millions de dollars. « Parce qu’il est noir, on lui fait subir ce sort », a-t-il regretté.

