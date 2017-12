Procès Khalifa Sall Cie : Forte mobilisation au Palais de justice de Dakar (images)

Le procès de Khalifa Sall tant attendu, s’ouvre ce matin au Tribunal correctionnel de Dakar. Le maire de Dakar et ses cinq co-accusés sont arrivés dans la salle d’audience pleine à craquer.



Selon nos sources sur place, des journalistes ont été interdits d’accéder par les éléments de la gendarmerie préposés à la sécurité. A l’intérieur comme à l’extérieur, on a noté une forte mobilisation des militants et proches venus soutenir M. Sall. Dans la foule, il y a aussi des parlementaires dont Aïssata Tall Sall, Cheikh Bamba Dièye, Serigne Bara Doli.