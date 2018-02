Procès Khalifa Sall : Début de la grand-messe des avocats

Le procès de Khalifa Sall va franchir une nouvelle étape ce mardi. Après l’audition des prévenus et des témoins à charge et décharge, la parole est aux avocats. Six avocats sont constitués pour le compte de la partie civile, y compris pour la ville de Dakar contre une dizaine pour la défense.



Les robes noires comme on les appelle, ont commencé à se retrousser les manches pour rivaliser d’ardeur devant le prétoire. Dans cette manœuvre, chacun en ce qui le concerne, va tenter de convaincre le Tribunal du bien-fondé de ses arguments. C’est dire…



A suivre…









Leral.net