Procès Khalifa Sall : La mairie de Dakar accélère la cadence en recrutant 4 avocats dont Me El Hadj Diouf La mairie de la ville de Dakar accélère la cadence dans sa constitution de partie civile dans le procès de Khalifa Sall. Elle a commis 4 avocats : Mes El Hadj Diouf, Ousseynou Gaye, Jean Sylva et Ibrahima Diaw. Mais, la constitution de Me El Hadj Diouf suscite la curiosité.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Janvier 2018 à 15:16

L’avocat et ancien député a vu sa constitution pour la défense rejetée au motif qu’un ministre ou ancien député ne peut pas plaider contre l’Etat pendant une durée de 3 ans à compter de la date de cessation légale de ses fonctions. C’est ce que dit l’article 11 de la loi sur les avocats de la défense, Me Diouf passe maintenant à la partie civile, renseigne la Rfm qui a livré l’information lundi. Il reste à savoir si sa constitution sera acceptée et si la mairie de la ville pourra être partie civile. Elle déclare avoir subi un préjudice dans cette affaire. En tout le procès de Khalifa Sall qui était renvoyé à deux reprises se tient ce mardi.

Leral.net



