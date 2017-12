Procès Khalifa Sall, Mamadou Diop Decroix donne son avis : « Il ne faut rien attendre de ce procès… »

A l’instar des députés de l’opposition, Mamadou Diop Decroix était au palais de Justice pour soutenir son collègue Khalifa Sall dont le procès est ouvert, hier. Seulement, le leader d’AJ/PADS pense que les décisions viendront de la présidence de la République.

« Il ne faut rien attendre de ce procès. C’est la mascarade qui se poursuit. On instrumentalise la justice pour régler des comptes politiques comme exactement avec Karim Wade en son temps et avec peut être quelqu’un d’autre la prochaine fois, si le rapport de force n’est pas inversé », a notifié Decroix après le renvoi du procès.



Pour lui, ce n’est plus le pouvoir qui est interpellé, mais plutôt l’opposition et les citoyens sénégalais.

« Est-ce qu’ils vont laisser ce pays être gouverné par une autocratie ou bien est-ce qu’ils vont se dresse pour mettre à bas l’autocratie ? Nous sommes venus soutenir Khalifa Sall, mais nous n’attendons rien de la justice. Les décisions viendront de la présidence de la République », crache-t-il.











L’As quotidien