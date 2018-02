Procès Khalifa Sall et Cie : Le procureur Serigne Bassirou Guèye se méfie

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Février 2018

Le procureur de la République craint-il pour sa sécurité dans le procès Khalifa Sall. Tout porte à le croire au vu de ses fréquentes "crises" de méfiance vis-à-vis des avocats de Khalifa Sall.



Le journal « Les Echos » raconte que dernièrement, il avait demandé au juge, suite à ce qu’il considère comme une menace de Me Seydou Diagne, de le protéger.



Hier encore, il s’est comporté d’une manière bizarre à l’endroit d’un avocat de la mairie de Dakar, Me Ibrahima Diaw, venu lui remettre un classeur comportant des documents. "Qu’est-ce que c’est ? Monsieur, je vous prends pour responsable de ma sécurité", s'écrie-t-il. Il a fallu que le gendarme qui était assis derrière lui, vienne à son secours et examine les dossiers pour qu’il se calme. "C’est Ok ! On ne sait jamais, surtout quand il s’agit d’un Diaw ", plaisante-t-il au final.

