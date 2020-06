Procès Lamine Diack: La demande de report introduite par la défense, rejetée par le juge

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juin 2020 à 14:03 | | 0 commentaire(s)|

Après plusieurs reports, le procès de l’ancien président de l’Iaaf et 5 autres personnes, a débuté ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. La défense de Lamine Diack avait sollicité un nouveau renvoi parce que bloqués par la fermeture des frontières, à cause de la pandémie de Covid-19. Mai les robes noires n’ont pas obtenu gain de cause. La demande a été rejetée par le tribunal.



Diack père va être entendu sur le fond. Il est poursuivi pour corruption, abus de confiance et blanchiment en bande organisée, notamment pour son implication présumée dans un système de corruption destiné à protéger des athlètes russes dopés. Cinq autres personnes sont mises en causes dans ce dossier en plusieurs volets, dont son fils Papa Massata Diack, ex-conseiller marketting de l’IAAF.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos