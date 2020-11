Procès Me Moussa Diop- Barthelemy Dias : le différend désormais rangé aux oubliettes Après la rencontre entre Me Moussa Diop, Barthelemy Dias et Ousmane Sonko, la question largement partagée était : « Mais que mijote ce trio ? ». Aujourd’hui, on en sait un peu plus : le différend entre Me Moussa Diop et Barthelemy Dias désormais rangé aux oubliettes…

Et c’est le leader du Pastef qui a levé un coin du voile.

« Je remercie très sincèrement mes frères Me Moussa Diop & Barthelemy Diaz d'avoir répondu favorablement à mon invitation et accepté de résoudre leur malentendu à l'africaine », a-t-il partagé photos à l’appui.



Pour rappel, en procès, Barthélémy Dias devait se présenter demain Mercredi 24 Novembre au tribunal après la citation directe qui lui avait été servie par l'ancien DG de DDD. Ce dernier lui reprochait d'avoir tenu des propos diffamatoires et injurieux à son encontre.



Ainsi dons au-delà d’un nouveau front de l’opposition qui se dessine, la médiation de Sonko a porté ses fruits.



« Reroo amul, ñakka waxtaan na am (les différends sont souvent issus des malentendus) . Que Dieu bénisse le Sénégal et nous abreuve de sa Paix intarissable ». S’est réjoui le Leader du Pastef







