Procès Ousmane Sonko - Adji Sarr: Les jeunes font toujours bloc autour de la maison de Ousmane Sonko, les manifs continuent

Malgré le renvoi du procès, les jeunes de Ziguinchor n’ont pas levé leur ceinture de sécurité autour de la maison d’Ousmane Sonko, au quartier Néma Kadior. Des jeunes encagoulés veillent toujours d’une manière déterminée, par groupes d’affinités, devant la maison du leader du Pastef, informe "Le Témoin".



Une stratégie qui vise tout simplement à empêcher que Ousmane Sonko ne soit arrêté par les forces de défense et de sécurité pour les besoins de son procès contre la masseuse Adji Sarr. Encagoulés, ils entendent poursuivre la résistance contre le régime de Macky Sall, quitte à y laisser leurs vies. Dans le quartier du maire de Ziguinchor, les jeunes ont barré tous les axes menant au domicile de leur leader, afin d’empêcher que les policiers et les gendarmes puissent s’en approcher.



Le procès pour viol contre l’opposant candidat déclaré à la présidentielle de 2024, a été renvoyé au 23 mai 2023. Malgré le renvoi, des manifestations ont été encore notées hier, entre des jeunes et les forces de l’ordre. Aux jets de cailloux et de cocktails Molotov, les forces de sécurité répondaient par des jets de grenades lacrymogènes. Dans la soirée, des manifs étaient signalées à Mbour, avec le blocage d’un pont, des pneus brûlés, des magasins saccagés. A Keur Massar, de violents affrontements autour du magasin Auchan, ont été notés. Au moment de notre bouclage, les manifs continuaient selon certaines sources.