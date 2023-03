Procès Sonko/ Mame Mbaye Niang: Les motocyclettes et cyclomoteurs interdits de de circuler entre 6 h et minuit(Gouverneur) Pour des raisons de sécurité, la circulation des motocyclettes et cyclomoteurs est interdite dans le département de Dakar le jeudi 30 mars 2023 de 6 H à minuit par le Gouverneur Al Hassan Sall...

