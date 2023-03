Procès Sonko vs Adji Sarr : Ce que le parquet attend pour l’enrôlement ! iGFM-Le parquet de Dakar attend l’épilogue du pourvoi en cassation des avocats de Sonko, pour fixer la date du procès devant opposer le leader de Pastef à l’ex masseuse Adji Sarr.

Le doyen des Juges avait renvoyé Ousmane Sonko en chambre criminelle dans l’affaire Sweet Beauté. Une décision attaquée à la chambre d’accusation par les avocats de Sonko qui ont été déboutés. À présent, ils ont déposé un recours à la Cour suprême. Et la date du procès n’a pas été fixée jusqu’ici.



Selon Les Échos, parquet est dans la logique d'attendre que le pourvoi soit terminé avant de procéder à la programmation du procès. Sauf changement de dernière minute, le ministère public va donc patienter. Mais, cela ne signifie pas que le Parquet considère que le pourvoi est suspensif, bien au contraire, renseigne le journal.



Pour ce qui est du recours des avocats de Sonko introduit à la Cour suprême, le dossier n'est pas encore véritablement dans le circuit, indique Les Échos. Une déclaration de pourvoi a certes été faite par les avocats d'Ousmane Sonko, mais il faudra, dans un mois au plus, à partir de cette déclaration de pourvoi, que la défense dépose sa requête aux fins de pourvoi au niveau du greffe de la Cour suprême, en précisant les moyens de défense.



Ainsi, la requête déposée, la défense d'Ousmane Sonko devra alors le signifier à la partie adverse. Celle-ci bénéficie également d'un délai d'un mois pour répondre. C'est à partir de ce moment que la Cour va poursuivre le traitement du dossier qui finira par un enrôlement.

