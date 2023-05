Procès Sweet Beauté/ Me Ciré Cledor Ly: « Ousmane Sonko n’a pas encore reçu sa convocation »

Le Sénégal fait face depuis ce matin à de violents affrontements entre les militants et sympathisants d’Ousmane Sonko aux forces de défense et de sécurité.



Alors que le procès opposant le leader du PASTEF à Adji Sarr est prévu, ce mardi 16 mai 2023, les avocats de l’accusé estiment que leur client n’a pas encore reçu sa convocation.



Mais, Me Ciré Cledor Ly, l’un des avocats de Ousmane Sonko estime que : « Tout est artifice pour un jugement par contumace. Nous avons vu les violences sur les populations autour de sa maison (à Ziguinchor), ce qui conforte l’absence de sécurité ».



