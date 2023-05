Procès contre Adji Sarr: Ousmane Sonko sera-t-il au Tribunal de Dakar ?

D’après la Rfm, Ousmane Sonko était à Ziguinchor. Des indiscrétions ont même déclaré que le leader de Pastef avait fait une petite sortie la nuit, avant de revenir chez lui. Il se trouverait toujours dans la capitale du Sud.



S’il ne se présente devant la Chambre criminelle, le leader des Patriotes risque d’être jugé par contumace. Ce qui priverait ses avocats de la possibilité de le défendre, l’exposerait à la peine maximale en cas de culpabilité et le rendrait, d’office, inéligible pour la prochaine présidentielle.



Ousmane Sonko avait lié sa comparution devant la Chambre criminelle ce mardi, à certaines conditions, dont la possibilité de choisir son itinéraire pour se rendre au tribunal et à la levée du siège de la Cité Keur Gorgui, son lieu de résidence à Dakar. Ces requêtes ont été transmises aux autorités par un de ses avocats, Me Ousmane Ngom. Mais d’après "Le Quotidien", qui a donné l’information, elles ont été rejetées par le ministère de la Justice.



Du côté de la partie civile, on se dit prêt comme lors de l’ouverture du procès le 16 mai 2023. "Les Échos" assure quAdji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de viols et menaces de mort, est toujours pressée d’en découdre.



Co-accusée du président de Pastef dans cette affaire, Ndèye Khady Ndiaye, est également annoncée au tribunal. La patronne de Sweet Beauty, poursuivie pour incitation à la débauche et complicité de viol, devrait encore être de la partie.



À la Cité Keur Gorgui, la circulation est fluide. La police qui est sur les lieux, n’a pas mis ses habituelles barrières autour du domicile du leader de Pastef.













Amath Thiam