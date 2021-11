Procès de Barthélémy Dias: L’affaire renvoyée au 1e décembre Le procès en appel de Barthélémy Dias qui a occupé le landerneau politique ces derniers jours vient d’être renvoyé au 1er décembre prochain

Le procès en appel de Barthélémy Dias qui a occupé le landerneau politique ces derniers jours vient d’être renvoyé au 1er décembre prochain, rapporte emedia.



Le motif, selon l’avocat de la défense, Me Khoureyssi Ba, l’absence des avocats de la partie civile.

Convoqué ce mercredi 10 novembre sur l’affaire Ndiaga Diouf, Dias qui avait interjeté appel de sa condamnation avait pourtant averti.



« Il faut que cette affaire soit jugée une bonne fois pour toute, sinon je ne répondrai plus à aucune convocation du tribunal », tonnait-il lors d’une conférence de presse.



