Procès de Khalifa Sall : Ces proches de Macky Sall et de Tanor Dieng que la défense veut voir à la barre

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Décembre 2017 à 12:00 | | 0 commentaire(s)|

Comme annoncé par une partie de la presse, le procès de Khalifa Sall a été ajourné jusqu’au 3 janvier 2018. Et ce sera en audience spécial à la salle 4, celle qui a accueilli les procès de Karim Wade et Hussein Habré . Ce jour-là, il faut s’attendre à que les conseils de la défense sollicite un nouveau renvoi, pour citer les témoins.



En tête des personnalités qu’ils veulent faire convoquer à l’audience, il y a le Président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Ps, Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre (2012-2013), Habib Sy, ancien Directeur de cabinet de Me Wade, Idrissa Seck… mais aussi Lamine Diack, ancien président de l’IAAF, actuellement en « détention » en France, ‘selon Les Echos’.



La défense de Khalifa Sall ne compte épargner aucun détail. Selon, certaines indiscrétions, ils ont établi une liste des bénéficiaires de la Caisse d’avance dont Abdou Mbow, Mbaye Ndiaye, Marième Faye Sall, des Commissaires de police, gouverneurs, préfets et sous-préfets, des ministres et directeurs … qui ont bénéficié de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook