Procès de Khalifa Sall : La défense à l’assaut du procureur ce lundi

Le procès de Khalifa Sall et Cie se poursuit ce lundi. Au menu : les plaidoiries de la défense. Les avocats du maire de Dakar vont tenter de prouver l’innocence de leur client. Ce, après les réquisitions du procureur de la République.



Vendredi, la première semaine des plaidoiries s’est achevée avec le réquisitoire du chef du parquet. Ce dernier a demandé au juge Malick Lamotte, de condamner Khalifa Sall à 7 ans de prison ferme et de lui infliger une amende de plus de 5 milliards de francs Cfa à payer solidairement avec Mbaye Touré, sun de ses co-inculpés.



Précédemment, vendredi 16 février, l’Agent judiciaire de l’État (Aje) avait réclamé des dommages de intérêts de près de 7 milliards de francs Cfa.



Les plaidoiries ont débuté jeudi 15 février avec les avocats de la Ville de Dakar, qui s’est constituée partie civile. Ces derniers ont estimé que l’État n’a pas sa place au procès.









Seneweb