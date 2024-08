Procès de Sidy Diop : Il a reconnu les faits et présenté ses excuses au Tribunal, l’ artiste bientôt fixé sur son sort… Devant la barre, Sidy Diop a plaidé l’erreur. Il a reconnu les faits et présenté ses excuses au Tribunal, promettant de ne plus refaire cette erreur. Il a expliqué que le jour de l’arrestation, il était sorti acheter à manger la nuit. Et c’est là qu’il a été arrêté. Selon iGFM qui partage l’info, dans les minutes ou heures à venir, le Tribunal des flagrants délits de Dakar va fixer l’artiste Sidy Diop sur son sort. En attendant, le procureur a fait son réquisitoire.

Le tribunal lui a signifié que l’assurance qu’il a présentée n’était pas la bonne. Il s’agissait du talon qui accompagne l’assurance.





Le procureur a demandé au Juge de relaxer Sidy Diop des délits de faux. Mais, il demande au magistrat de condamner l’artiste coupable des délits de défaut de permis de conduire, de défaut d’assurance et d’usage de faux.





La défense a demandé, quant à elle, une dispense de peine. Mais, selon Rfm, il espère, au pire des cas, une condamnation avec sursis contre son client qui a publiquement reconnu avoir fait une erreur qu’il ne reproduira plus.



