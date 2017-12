Procès de la caisse d’avance : le parquet « refuse » de donner l’arrêt de renvoi aux avocats de Khalifa Sall

Suite au renvoi du procès du député-maire de Dakar ou de la caisse d’avance, les avocats de ce dernier devaient recevoir ce qu’il est advenu d’appeler, l’arrêt de renvoi ou réquisitoire de renvoi. Mais, hélas ; il n’en est rien. En effet, informe un des avocats de Khalifa Sall, « le parquet ne nous a rien donné ».



« Le parquet n’a pas l’habitude de communiquer et je ne pense pas qu’il va le faire. Mais, c’est une formalité substantielle », confirme notre source. Qui par ailleurs soutient que « c’est à nous de nous débrouiller pour avoir ça ». A la question de savoir s’ils vont saisir le juge Maguette Diop dès ce lundi ou dans les jours à venir, notre interlocuteur confie qu’ « on ne va pas saisir le président Maguette Diop. S’il doit régulariser, il va le faire. Et ils ont intérêt à le faire ». Une autre erreur procédurale qui risque sans doute de créer un autre renvoi le 3 janvier prochain.









Le Témoin