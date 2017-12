Procès des 12 employés de Café de Rome: Le dossier réexaminé, ce mardi

C'est ce mardi que la Cour d'appel de Dakar se penchera sur le procès en appel des 12 employés de Café de Rome. Poursuivis pour les délits d'"association de malfaiteurs, vol répété en bande organisée et abus de confiance" portant sur 20 millions Fcfa, ils ont été relaxés en première instance, avant que la partie civile, la direction du Café de Rome, ne fasse appel. Toujours dans le cadre du premier verdict, le juge avait en même ordonné la restitution de l'argent saisi chez les prévenus.



Lors du procès qui s'était tenu devant le Tribunal de Grande instance de Dakar, statuant en matière de flagrant délit, les prévenus avaient, à l'unanimité, nié les faits. Ils avaient soutenu n'avoir pris aucun sou à leur patron. Pour eux, ce que les caméras de surveillance avaient filmé n'était rien d'autre qu'un partage de pourboires. Dans son réquisitoire, le substitut du procureur de la Républiqu avait demandé la relaxe des prévenus, estimant qu' "aucun document comptable n'avait été versé dans le dossier, pour étayer les accusations de détournement".



Quant à la partie civil représentée par la Direction du Café de Rome, elle avait demandé le franc-symbolique. La défense assurée par Me El Hadji Diouf avait dénoncé une "procédure abusive", soutenant que la direction du Café de Rome avait porté du tort à ses clients, qui n'ont rien fait. Remis en liberté après 21 jours de détention, à la Maison d’arrêt de Rebeuss pour les hommes et à la Maison d’arrêt pour femmes de Liberté 6, les prévenus avaient auparavant été arrêtés par la Division des investigations criminelles (Dic).