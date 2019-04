Procès des Thiantacounes : Cheikh Béthio Thioune ne pourra pas être sauvé par son âge s’il est condamné Cheikh Béthio Thioune, âgé de 71 ans, ne pourra en aucun cas être sauvé de la prison, par son âge, s’il est condamné dans le procès des Thiantacounes pour le double-meurtre de Bara Sow et de Ababacar Diagne.

Aussi bien la partie civile que les avocats de la défense s’accordent sur la question. Selon Me Abdou Dialy Kane de la défense, qui s’est prononcé sur la RFM. « S’il y a une condamnation, la peine sera exécutée. Cheikh Béthio Thioune n’est nullement protégé par son âge », a-t-il dit.



Même son de cloche chez Me Khassimou Touré de la partie civile. « La seule exception s’exerce quand il y a une contrainte par corps. C’est-à-dire, quand le prévenu est condamné à payer des dommages et intérêts ». Le procureur a requis la peine à perpétuité et un mandat d’arrêt contre Cheikh Béthio Thioune, actuellement en France pour des soins médicaux, selon ses avocats.

