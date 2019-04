Procès des Thiantacounes : la défense demande l’acquittement pour Cheikh Faye, le chambellan de Cheikh Béthio Thioune Ce mardi 30 avril 2019 est consacré aux plaidoiries des avocats de la défense dans le procès des thiantacounes au tribunal de Mbour pour le double meurtre de Médinatoul Salam. Et Me Mame Thiaba Ba a tout simplement demandé l’acquittement de son client, Cheikh Faye, le chambellan de Cheikh Béthio Thioune, selon la RFM. Pour la robe noire, Cheikh Faye n’a pas donné l’ordre de tuer Ababacar Diagne et Bara Sow. Il a simplement transmis le message de Cheikh Béthio Thioune de ne pas laisser, les défunts Bara Sow et Ababacar Diagne, entrer dans la maison.

