Procès des militants du PUR: Le verdict prononcé le 2 juillet prochain

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juin 2020 à 11:19

Les mis en cause dans l’affaire des violents affrontements entre militants du PUR et ceux de BBY, ayant abouti à la mort du jeune tailleur Ibrahima Diop, seront édifiés le 2 juillet prochain. Selon "L’As", le parquet a requis la perpétuité pour l’un des nervis du PUR, Moustapha Ndiaye.



Le procureur a également requis une peine d’emprisonnement de 2 ans dont 6 mois ferme contre les 12 autres accusés, qui comparaissaient pour divers chefs d’accusation.



A noter que cette affaire a été jugée hier au Tribunal de Grande instance de Tambacounda.



