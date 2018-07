Procès en appel de Khalifa Sall : Le Sénégal à l'écoute du juge Demba Kandji

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Juillet 2018 à 07:55 | | 1 commentaire(s)|

Le procès en appel de Khalifa Sall et Cie reprend ce mercredi. Il avait été suspendu le 12 juillet pour permettre aux avocats de la défense de se procurer la décision de la Cour de justice de la Cedeao.

Avant le débat au fond, le président de la Cour d'appel doit trancher la demande d'annulation de la procédure et de liberté d'office formulée par la défense du maire de Dakar, en se fondant sur l'arrêt de la juridiction communautaire.

La Cour de justice de la Cedeao a dans son arrêt, estimé que la procédure ayant abouti à la condamnation de Khalifa Sall est entachée d'irrégularités.

Les avocats de l'État du Sénégal ont interprété autrement la décision de la Cour de la Cedeao. Selon eux, cette juridiction internationale a juste condamné l'État du Sénégal à payer, en guise de réparation, la somme de 35 millions de francs Cfa avant de débouter les requérants du "surplus de leurs prétentions". Sur ce, ils plaident le maintien de Khalifa Sall et Cie en prison et la poursuite de l'audience.

D'après eux, la Cour de Justice de la Cedeao, en rendant son arrêt, n'a jamais demandé la cessation des poursuites et la libération immédiate des personnes qui sont en détention. L'ancien bâtonnier Yérim Thiam et ses camarades croient savoir que cette requête de la défense est une façon de gagner du temps pour retarder le procès.

L'avocat général, pour sa part, avait, dans son réquisitoire, invité le président au tribunal à respecter l'arrêt la Cour de justice de la Cedeao. Interprété différemment par les uns et les autres, la position du parquet a fait polémique. D'aucuns ont compris qu'il était favorable à la libération du maire de Dakar et Cie tandis que d'autres ont pensé qu'il faisait allusion au paiement des 35 millions de francs Cfa par l'État.

Mais, à quelques heures de l'ouverture du procès, le maitre des poursuites prononce par écrit un réquisitoire pour demander le maintien de Khalifa Sall et Cie en prison.

Le juge, Demba Kandji, qui a le dernier mot, va trancher ce mercredi.













Seneweb.com



