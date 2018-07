Procès en appel de Khalifa Sall : Passe d'armes entre Me Ousseynou Fall et le juge Demba Kandji

A peine ouvert, le procès en appel du député-maire Khalifa Sall et Cie enregistre les premiers incidents. Comme d’habitude, c'est le bouillonnant, Me Ousseynou Fall qui a fait parler de lui. Tout est parti lorsque le président de la Cour Demba Kandji lui a refusé avec ses confrères, de soulever des exceptions avant la notification des charges aux prévenus. « Je vous connais Me Ousseynou Fall. Je vous prie de quitter la barre. Vous aurez largement le temps avec vos confrères de soulever des exceptions. Je vais d’abord notifier les préventions aux prévenus », a fait savoir le juge Demba Kandji.



Et l’avocat de rétorquer : « Comment vous pouvez me dire que vous me connaissez. Ça veut dire que vous avez des préjugés à mon endroit. Vous n’êtes pas impartial. Vous n’avez pas votre place ici. Il faut nous laissez soulever nos exception conformément à la loi avant la notification des préventions.»



« Donc, je ne vous connais pas Maître », lui répond le juge Kandji. « Je ne vous connais pas non plus », lui lance la robe noire avant de quitter le prétoire.



Au moment où ces lignes sont écrites, la défense plaide le renvoi de l'affaire.













Kady FATY, leral.net

