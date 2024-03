Procès en diffamation contre le juge Teliko : La Cour suprême rejette la plainte de Madiambal Diagne

Le dossier judiciaire opposant le juge Souleymane Téliko à Madiambal Diagne, l’administrateur du groupe Avenir Communication, a été vidé. Après trois ans de procédure dans ce conflit entre le magistrat et le journaliste, la Cour suprême a confirmé la décision de la Cour d’appel de Dakar hier, mercredi 6 mars 2024. La juridiction suprême a rejeté la plainte du journaliste contre l’ancien président de l’Union des magistrats Sénégalais (Ums).



Madiambal Diagne, accusé de diffamation, avait été condamné à six mois de prison, dont trois ferme, le 17 juin 2021, en première instance. Cette peine était assortie d’une amende de 600 millions de francs Cfa et du versement de 5 millions de francs Cfa à Souleymane Téliko.













Sud Quotidien