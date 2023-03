Procès hier de l’affaire Prodac : Une folle journée avec des scènes inédites de gendarmes et de policiers battant en retraite ! Les forces de l’ordre, notamment des gendarmes et des policiers d’élite, ont répété presque les mêmes gammes jouées il y a juste un mois lors du second renvoi de cette même affaire de diffamation. Hier aussi, Sonko et son avocat ont alors été extraits de force de leur véhicule pour être mis dans le fourgon de la BIP. Ce qui a accentué les manifestations, créant des scènes inédites ou des policiers et gendarmes ont parfois abandonné véhicules, casques et armes ! Le Témoin

Il y a un mois, alors que Ousmane Sonko rentrait chez lui suite au renvoi du procès l’opposant au ministre Mame Mbaye Niang, l’image qui avait fait le tour du monde était celle où l’on voyait des policiers casser la vitre de sa voiture et le forcer à en descendre pour prendre place dans le fourgon blindé des policiers de la Brigade d’intervention polyvalente (BIP).



Hier, encore, c’est presque la même scène qui a été rejouée. Ousmane Sonko, qui se rendait au palais de justice pour répondre à la convocation du Juge dans cette affaire de diffamation, a vécu une fois encore le même traitement.



Cette fois-ci c’était encore plus grave. Le leader des Patriotes a été forcé à descendre de sa voiture de couleur blanche pour changer de véhicule. Il a opposé une forte résistance renforcé par ses gardes du corps et le député Guy Marius Sagna qui s’est mis en bouclier pour empêcher son leader d’être transporté de force.



Après cette scène de kidnapping qui a fait le tour des réseaux sociaux, les partisans de Sonko se sont déchaînés. Partout dans Dakar et dans les régions, ils sont descendus dans la rue, brûlant, cassant, lapidant. Des vidéos montrent des gendarmes et policiers débordés par la furie des jeunes manifestants.



Sur la VDN, les forces de l’ordre ont dû abandonner leur véhicule et fuir. Des casques et autres grenades lacrymogènes ont ainsi été emportés par les manifestants. Dans d’autres endroits, des policiers ont pris la tangente sous la pluie de pierres lancées par les jeunes mécontents du forcing des FDS. Cette scène restera inédite.



En effet, des jeunes se sont attaqués aux forces de l’ordre qui assuraient la sécurité au niveau de la VDN. Il y a eu des échanges, des tirs de grenades lacrymogènes contre des jets de pierres. Face à la furie des jeunes, les forces de sécurité ont abandonné leur véhicule et se sont repliés.



Aussitôt, les manifestants ont pris possession du véhicule en question. Sur cette même vidéo, on voit la voiture de la gendarmerie abandonnée, saccagée par les jeunes. Si certains essayaient de s’emparer des portes, d’autres s’intéressaient à la batterie. Ailleurs, des forces de l’ordre ont été poursuivies par les jeunes, poussant les FDS à se précipiter dans leur véhicule et s’éloigner en toute hâte.



Les bus Dakar Dem Dikk n’ont pas été épargnés par les casses. Ainsi, trois bus de la société de transport public ont subi la furie des jeunes en colère sur l’avenue Blaise Diagne.



Aux Parcelles Assainies, c’est la station d’essence Total Énergies qui a été totalement saccagée. Dans les régions également, de violentes manifestations ont été notées.



C’est le cas à Saint-Louis, à Mbacké et dans la banlieue dakaroise.



