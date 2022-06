Procès pour meurtre, vol et cession de drogue : 6 individus condamnés à des peines allant de 2 à 3 ans de prison Le tribunal de grande instance de Kolda a condamné, ce mercredi 15 juin, six individus à des peines allant de deux à trois ans d’emprisonnement ferme, dans plusieurs procès.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Juin 2022 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Justin Balacoune, natif de la région de Sédhiou, a été condamné par le tribunal de grande instance de Kolda à deux ans de prison. Il a été déclaré coupable de meurtre et de détention illégale d’arme sans autorisation administrative.



En 2020, des voleurs avaient fait irruption dans son troupeau pour voler ses bêtes, avant d’exercer des violences sur lui. Ayant saisi son fusil, Justin avait tiré sur l’un des voleurs qui avait succombé sur les lieux. Alertés, les gendarmes, en compagnie des sapeurs-pompiers, avaient effectué une descente sur place pour constater le drame.



Justin Balacoune avait été arrêté. Après quelques semaines passées en prison, il avait bénéficié d’une liberté provisoire. Il a été jugé ce mercredi. Demba Diallo a écopé de la même peine, pour, cette fois-ci, la destruction d’édifices appartenant à Thierno Aliou Baldé. En plus de la peine, il va payer la somme de 100 mille francs CFA de dommages et intérêts à la partie civile.



Ibrahima Kandé et Cheikh Diop, deux cultivateurs qui se sont reconvertis en vendeur de “yamba’’, ont été démasqués par les gendarmes, puis arrêtés avant d’être envoyés à la Maison d’arrêt et de correction de Kolda. Devant la barre du tribunal ce mercredi, ils ont tenté de contester les faits pour lesquels ils sont poursuivis. Mais leurs déclarations n’ont pas convaincu les juges.



Finalement, Ibrahima Kandé et Cheikh Diop ont été condamnés chacun à deux ans d’emprisonnement ferme pour offre et cession de chanvre indien. Ibrahima Kandé doit payer une amende 150 mille francs CFA au Trésor public. Tandis que Cheikh Diop va payer une amende de 300 mille francs CFA au Trésor public.



Les gendarmes avaient trouvé par-devers lui 5 kg de “yamba’’.



Enfin, Amadou Tidiane Ndongo, âgé de 33 ans, est un cordonnier. Il avait formé un groupe spécialisé en vol de motos dans la cité religieuse de Médina Gounass. Le 15 mai passé, les gendarmes ont pu démanteler sa bande.



Amadou Tidiane Ndongo a été arrêté avec un de ses acolytes, Ibrahima Diaby. Déférés au parquet, ils ont été envoyés en prison, avant d’atterrir ce mercredi devant la barre du tribunal pour être jugés. Interrogés sur les faits pour lesquels ils sont poursuivis, Amadou Tidiane Ndongo et Ibrahima Diaby ont nié.



Malgré leur dénégation, Ibrahima Diaby a été condamné à deux ans de prison ferme et Amadou Tidiane Ndongo a écopé de 3 ans d’emprisonnement ferme. Les deux voleurs vont payer chacun au Trésor public la somme de 50 mille francs CFA. Ils ont été reconnus coupables d’association de malfaiteurs et de vol portant sur des motos appartenant à autrui

Enquete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook