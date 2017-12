Procès pour terrorisme: Imam Assane Dianko, le premier ‘’élément’’ On était en 2003 lorsque l’imam Babacar Dianko, qui entretenait des relations avec Hamada Ould Mohamed Kheirou, à l’époque leader du Mouvement pour l’unicité́ et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO), a et́ é intercepté à Kédougou grâce à un excellent travail de la Direction de surveillance du territoire (DST). ‘’Maître coranique’’, selon ses dires, Dianko qui avait ses quartiers dans la banlieue, est suspecté d’être un recruteur.

Diaw et Papa Alassane Sène, les deux autres ‘’étrangers’’



Quid de Mamadou Diaw ? Interpellé en aout̂ 2016, Diaw alias Abu Ahmed est arrivé́ à l’aéroport de Dakar par vol SS 990 Corsair en provenance de Paris.



Né en 1998 à Brieux, en Normandie, il est présenté́ comme un individu dangereux, qui souhaiterait se rendre en zone de combat irako-syrienne. C’est en tout cas l’information obtenue par Interpol qui le surveillait depuis un bon moment.



Intercepté à son arrivéé dans la capitale sénégalaise, Diaw a juste affirmé, lors d’un bref interrogatoire, qu’il devait se rendre à Medina Gounass. Remis à la Division des investigations criminelles (DIC) pour enquête poussée, il a été́ déféré́ par la suite au parquet et écroué.́



Avant lui, Papa Alassane Sène, un Sénégalais d’origine ayant la nationalité́ américaine, était arrêté à l’aéroport. Il faisait aussi l’objet d’un signalement.



La tragédie de Saër Kébé



Le plus jeune et le plus inconscient du lot, est sans doute Saer Kébé, élève au Lycéé Demba Diop, qui a été écroué pour acte terroriste, apologie du terrorisme et association de malfaiteurs en vue de commettre des activités terroristes. Ce jeune homme avait envoyé́ un courrier électronique à l’ambassade des Etats-Unis basé à Dakar, pour proférer des menaces d’attentat contre les intérêts des Américains.



‘’Hussein Weuz’’, l’autre inconscient



Il présente presque le même pro- fil qu’Ousseynou Diop. Sous le pseudo «Hussein Weuz», il avait annoncé́ des attentats lors du match Nice-Lyon. « Je suis très content de ses attentats parce que vous ne devrez pas oublier ce que vous avez fait avec l’œuvre de Charlie Hebdo en caricaturant le visage de notre cher prophète MOHAMED (Psl) et vous êtes en train de payer la fortune de notre cher confrère musulman Coulibaly. Et je vous dis et je vous préviens que l’autre attentat sera lors du match Nice-Lyon», avait-il écrit.



Un autre ancien étudiant de l’UCAD a succombé à l’appel du mal. Il s’agit d’Abdoul Aziz Dia, ce Sénégalais de 28 ans placé sous mandat de dépôt courant novembre 2016, pour des faits de terrorisme présumé après une interpellation musclée au quartier Gouye Mouride de Rufisque. Celui qui s’était baptisé Abou Soubaib, était un combattant actif de Boko Haram.



Filé depuis plusieurs mois par les services de sécurité, il avait par la suite quitté le bastion du groupe terroriste au Nigéria pour rentrer au Sénégal en passant par le Niger. Difficile de dire comment la vie de cet étudiant promis à un bel avenir, a basculé.



Après avoir réussi avec brio son baccalauréat L2, il a été orienté au département de Géographie de l’Université́ Cheikh Anta Diop de Dakar. C’est au moment de passer sa licence qu’il n’a plus fait signe de vie. Mais en ce moment déjà, il avait carrément changé en se faisant remarquer par des propos tranchés sur la religion.



L’histoire de Dia n’est pas sans rappeler celle de Sadio Gassama, cet étudiant de la Faculté de Médecine qui a rallié les bastions de l’Etat islamique à Syrte.









Libération

