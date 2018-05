Procès pour terrorisme : Imam Ndao et son Plan de développement local, estimé à 600 millions Le procureur a interpellé à la reprise de l'audience de ce lundi, Imam Alioune Ndao sur son Plan de développement local, estimé à 600 millions de nos francs.

Selon le maître des poursuites, l'accusé, Imam Alioune Ndao aurait soutenu avoir comme projet de former les jeunes en armement. Ce que ce dernier, a nié en déclarant avoir déposé son plan trois ans avant son arrestation auprès du gouverneur. Et son plan est axé essentiellement sur l'agriculture.



A la question du procureur à savoir comment il peut espérer un financement, provenant de l'État alors qu'il est contre la laïcité ? L'accusé de rétorquer : « En tout cas, j'aurais bien aimé l'application de la Charia. Mais, je n'ai aucunement l'intention de créer un contre-pouvoir dans ce pays », a-t-il laissé entendre.













