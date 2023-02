ProcèsProdac/ Le bilan établi côté civiles: 27 arrestations et 7 blessés à Dakar et deux autres touchés par balle à Bignona.

Le bilan du procès Prodac, établi à 22h du côté des civiles. Il a été enregistré 27 arrestations et 7 blessés à Dakar et deux blessés, touchés par balle à Bignona.



