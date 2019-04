Processus de paix en Casamance: La réplique salée du Collectif des cadres casamançais à Salif Sadio

Les réactions se suivent et se ressemblent après la publication d’un communiqué attribué à Salif Sadio, lequel selon la source, annonce faire une déclaration ce samedi sur le processus de paix en Casamance.



Cette fois, c’est le président du Collectif des cadres casamançais qui réagit. Moussa Cissé, pour le citer, qualifie de « non évènement » cette trouvaille et dénonce la mauvaise foi du chef de guerre. «S’il fait un communiqué pour dire ce qu’il pense du processus de paix en Casamance, à notre avis, il n’y a pas de problème. Maintenant si c’est réunir tous ceux qui sont intéressés par la paix, là cela, va être un peu plus compliqué. Parce que à chaque fois qu’on l’appelle pour discuter, il n’est pas là », déplore-t-il.



Moussa Cissé pense que Salif Sadio n’a aucune considération à l’endroit des autres acteurs du conflit. « Les gens l’ont appelé pour les assises inter Mfdc qui ont pour but, l’unité du mouvement afin d’aller à la table des négociations, il n’était pas là. Quand les gens essaient de le rencontrer pour discuter avec lui sur la manière de conduire le processus, il ne répond pas », insiste-t-il, interrogé par Les Echos.

