Processus de paix en Casamance : la faction nord de Diakaye a précédé au dépôt des armes. Le village de Mongone, située dans la commune de Djignaki, dans la Zone des Palmiers a abrité, le samedi 13 mai 2023, une cérémonie officielle de dépôt d’armes et de signature d’un accord de paix entre le Gouvernement du Sénégal et la faction nord du Diakaye dirigée par le Commandant Fatoma Coly.

Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Mai 2023 à 16:40 | | 0 commentaire(s)|

Cette cérémonie est l’aboutissement d’un long processus de négociation qui avait débuté le 31 juillet 2020 à Banjul entre le groupe Ad Hoc de négociation placée sous la coordination de l’Amiral Pape Farba Sarr, de la faction nord du Diakaye avec à sa tête le chef de guerre Fatoma Coly et des différents groupes et structures de médiation et de facilitation dont le Centre Henry Dunand pour le dialogue.



Ainsi, par cet acte, l’aile armée du MFDC vient de s’engager dans la dynamique de paix impulsée depuis 2012 par le Président Macky Sall et a manifesté , à travers son commandant, sa détermination à œuvrer inlassablement pour la pacification de la Casamance.



Le Gouverneur de la région de Ziguinchor, Monsieur Guedj Diouf a salué cet acte qui traduit une volonté des différentes parties à accompagner le Gouvernement du Sénégal dans la recherche de la paix en Casamance. Selon lui, l’Etat continuera à soutenir le processus de paix par la mise en œuvre du programme spécial de désenclavement de la Casamance et par le soutien à la réinsertion et à la réintégration des combattants et des personnes impactées par le conflit conformément aux instructions du Chef de l’Etat, le Président Macky Sall.



Il a salué le courage de la faction de Diakaye et a incité les autres factions à faire de même afin de mettre un terme à ce conflit qui a duré plus d’une trentaine d’années et dont les séquelles restent encore visibles dans de nombreux domaines. Le fait marquant de la cérémonie reste le dépôt symbolique d’armes par les combattants qui ont dit tout leur engagement à soutenir le processus et qui ont demandé, à cet effet, à leurs frères combattants des autres factions de baisser les armes. Ils ont aussi fait un plaidoyer au Président Macky Sall pour leur réinsertion et le désenclavement de la Zone des Palmiers.



Pour sa part, l’Amiral Pape Farba Sarr a renouvelé la volonté politique du Président Macky Sall à travailler, avec l’ensemble des parties prenantes, pour trouver des solutions définitives à la crise et a salué le courage du Commandant Fatoma Coly qui, depuis trois ans, n’a cessé de montrer ses dispositions pour l’aboutissement de ce cycle de négociations. Pour lui, cet accord est à la fois historique et symbolique car il marque une ère nouvelle dans le processus de paix. Il a aussi remercié tous les partenaires qui accompagnent l’Etat dans ce processus.





















MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook